Блинова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Блинов Тимофей Терентьевич
Отец ребёнка: Блинов Терентий Иванов
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Блинов Терентий Иванов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Блинова) Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Блинов Терентий Иванов
Смерть
Неизвестно