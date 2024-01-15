Блинова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Блинов Тимофей Терентьевич

Отец ребёнка: Блинов Терентий Иванов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Блинов Пётр Терентьев

Отец ребёнка: Блинов Терентий Иванов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Блинова) Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Блинов Терентий Иванов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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