Молчанов Абросим Лукьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Молчанов Лукьян Савельев
Мать: не указана
РГАДА Ф.210 оп.6д д.121 1682-83 г.г. Годовая сметная книга городов, ведавшихся Белгородским столом Ефремов
Рождение ребёнка
1679
Сын: Молчанов Игнатий Абросимов
Мать ребёнка: Молчанов Феврония Федорова
РГАДА ф.350 оп.2 д.983 РС ефремовского уезда 1721 об утаенных
Рождение ребёнка
1691
Сын: Молчанов Григорий Абросимов
Мать ребёнка: Молчанов Феврония Федорова
РГАДА ф.350 оп.2 д.983 РС ефремовского уезда 1721 об утаенных
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Анисей Абросимов
Мать ребёнка: Молчанов Феврония Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Смерть
Неизвестно