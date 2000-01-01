Ларина (Рябова) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рябов Михаил Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Ларин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларин Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно