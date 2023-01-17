Елисеева Елисавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Елисавета Васильевна

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Место рождения

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1881

Сын: Елисеев Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Елисеев Ефим Иванович

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Елисеев Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Елисеев Ефим Иванович

Рождение ребёнка
?.08.1886

Сын: Елисеев Демид Ефимович

Отец ребёнка: Елисеев Ефим Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1888

Сын: Елисеев Яков Ефимович

Отец ребёнка: Елисеев Ефим Иванович

Верхний Авзян, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно
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