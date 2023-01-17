Елисеева Елисавета Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1881
Отец ребёнка: Елисеев Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Елисеев Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Елисеев Ефим Иванович
Рождение ребёнка
?.08.1886
Отец ребёнка: Елисеев Ефим Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1888
Отец ребёнка: Елисеев Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно