Головати Владимир Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловати Владимир Егорович

Головати Владимир Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936

Отец: Головати Егор

Мать: Головати Елена Васильевна

Рождение ребёнка
11.11.1966

Дочь: Эсауленко Анжелика Владимировна

Мать ребёнка: Головати Любовь Павловна

Рождение ребёнка
23.04.1969

Дочь: Гребенева Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Головати Любовь Павловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.