Головати Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936
Отец: Головати Егор
Рождение ребёнка
11.11.1966
Дочь: Эсауленко Анжелика Владимировна
Мать ребёнка: Головати Любовь Павловна
Рождение ребёнка
23.04.1969
Дочь: Гребенева Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Головати Любовь Павловна
Смерть
Неизвестно