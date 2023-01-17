Морозенкова Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902 ст.
Сын: Морозенков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Морозенков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.1907 ст.
Дочь: Агапья Васильевна
Отец ребёнка: Морозенков Василий Васильевич
Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно