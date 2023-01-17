Морозенкова Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозенкова Мария Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902 ст.

Сын: Морозенков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Морозенков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
18.08.1907 ст.

Дочь: Агапья Васильевна

Отец ребёнка: Морозенков Василий Васильевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозенков Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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