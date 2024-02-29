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Кузнецов Антон Игнатьевич

Место рождения

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1829 ст.

Дата смерти

До 1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: Кузнецов Игнатий Трофимович

Мать: Кузнецова Татьяна Козьминична

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Парасковья Ларионовна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
сводная по расколу жена
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Сын: Кузнецов Евграф Антонович

Мать ребёнка: Кузнецова Парасковья Ларионовна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
незаконнорожденный, от сводного брака раскольник беспоповской секты в 1897г хозяин токарного заведения
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Сын: Кузнецов Прокопий Антонович

Мать ребёнка: Кузнецова Парасковья Ларионовна

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольник беспоповской секты в 1897 н.ч.зап.
Смерть
До 1897 ст.

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