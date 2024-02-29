Кузнецов Антон Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829 ст.
Дата смертиДо 1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
сводная по расколу жена
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Сын: Кузнецов Евграф Антонович
Мать ребёнка: Кузнецова Парасковья Ларионовна
незаконнорожденный, от сводного брака раскольник беспоповской секты в 1897г хозяин токарного заведения
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Сын: Кузнецов Прокопий Антонович
Мать ребёнка: Кузнецова Парасковья Ларионовна
раскольник беспоповской секты в 1897 н.ч.зап.
Смерть
До 1897 ст.