Першина Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першина Александра Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1882 ст.

Дочь: Першина Мария Дорофеевна

Отец ребёнка: Першин Дорофей Зиновьевич

Запись о рождении сделана в метрической книге Успенской церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Першин Дорофей Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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