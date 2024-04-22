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Головушкин Василий Яковлевич

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Место рождения

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.07.1877

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1877

Отец: Головушкин Яков Григорьевич

Мать: Головушкина Клавдия Евграфовна

Ладыгино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Кукова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Головушкина Александра Павловна

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Орлова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Головушкина Александра Павловна

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Головушкина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Головушкина Александра Павловна

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головушкина Александра Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Юрьево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1925
Похороны
Неизвестно
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