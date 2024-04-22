Головушкин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1877
Дата смерти1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1877
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Кукова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Головушкина Александра Павловна
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Орлова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Головушкина Александра Павловна
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Головушкина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Головушкина Александра Павловна
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Юрьево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1925
Похороны
Неизвестно