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Кобзарев Александр Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1952

Дата смерти

25.01.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1930 г.р.

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1952

Отец: Кобзарев Анатолий Иванович

Мать: Эмма Михайловна

Рождение ребёнка
11.07.1976

Дочь: Кобзарева Виктория Александровна

Мать ребёнка: Аванесова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аванесова Наталья Сергеевна

Смерть
25.01.2005
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