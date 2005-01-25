Кобзарев Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1952
Дата смерти25.01.2005
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1952
Отец: Кобзарев Анатолий Иванович
Мать: Эмма Михайловна
Рождение ребёнка
11.07.1976
Дочь: Кобзарева Виктория Александровна
Мать ребёнка: Аванесова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аванесова Наталья Сергеевна
Смерть
25.01.2005