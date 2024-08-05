Яковлев Иван Яковлевич
Место рожденияд. Кунестье, Спицинская волость, Гдовский уезд, петербургская губерния
Дата рождения18.02.1904
Дата смерти?.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1904
Отец: Яковлев Яков Николаевич
Мать: Просковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1938
Сын: Яковлев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Яковлева (Зюнева) Елизавета Николаевна
Смерть
?.07.1941
Причина смерти: пропал б/в