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Яковлев Иван Яковлевич

Место рождения

д. Кунестье, Спицинская волость, Гдовский уезд, петербургская губерния

Дата рождения

18.02.1904

Дата смерти

?.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1904

Отец: Яковлев Яков Николаевич

Мать: Просковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Зюнева) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
19.07.1938

Сын: Яковлев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Яковлева (Зюнева) Елизавета Николаевна

Смерть
?.07.1941
Причина смерти: пропал б/в

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