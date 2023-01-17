Фрязинов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрязинов Сергей Васильевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1891
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1909 по 1919
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1919 по 1923
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1923 по 1933
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1933 по 1938
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1939 по 1950
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1950 по 1959
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
По 1971
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1971
Москва, город федерального значения Москва
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