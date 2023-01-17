Фрязинов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1891
Место жительства
С 1909 по 1919
Место жительства
С 1919 по 1923
Место жительства
С 1923 по 1933
Место жительства
С 1933 по 1938
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1939 по 1950
Место жительства
С 1950 по 1959
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
По 1971
Смерть
1971