Ненашева (Татаренко) Екатерина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1990
Отец: Татаренко Евгений Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.12.2016
Рождение ребёнка
04.04.2017
Сын: Ненашев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Ненашев Алексей Александрович
Рождение ребёнка
06.05.2019
Отец ребёнка: Ненашев Алексей Александрович