Ненашева (Татаренко) Екатерина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненашева (Татаренко) Екатерина Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1990

Отец: Татаренко Евгений Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
17.12.2016

Муж: Ненашев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
04.04.2017

Сын: Ненашев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ненашев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
06.05.2019

Сын: Ненашев Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Ненашев Алексей Александрович

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