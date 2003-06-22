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Романова Екатерина Владимировна
Романова Екатерина Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.1985
Пол
Женский
Отец
Макаров Владимир Николаевич
1949 г.р.
Мать
Макарова Любовь Николаевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1985
Отец:
Макаров Владимир Николаевич
Мать:
Макарова Любовь Николаевна
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