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Поткин Геннадий Дмитриевич

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Место рождения

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд

Дата рождения

08.11.1929

Дата смерти

06.08.2000

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1929

Отец: Поткин Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Пешиха, Моисеевская волость, Варнавинский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
автомобилист
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
автомобилист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.2000
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
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