Поткин Геннадий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1929
Дата смерти06.08.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1929
Отец: Поткин Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
автомобилист
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
автомобилист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.2000
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область