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Улезьков Еремей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Улезьков Яков Дмитриевич

Мать: Улезькова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Анна Николаевна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603об
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1041 об (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0917.jpg)
Рождение ребёнка
10.08.1849

Сын: Улезьков Осип Еремеевич

Мать ребёнка: Улезькова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Улезьков Тарас Еремеевич

Мать ребёнка: Улезькова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Улезькова) Мария Еремеевна

Мать ребёнка: Улезькова Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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