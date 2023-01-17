Веснин Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеснин Виктор Александрович

Веснин Виктор Александрович

avatar

Место рождения

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

09.04.1882

Дата смерти

17.09.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1882
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1901
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1901
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1913 по 1916
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
17.09.1950
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1950
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close