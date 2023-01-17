Веснин Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения09.04.1882
Дата смерти17.09.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1882
Место жительства
С 1901
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1901
Место жительства
С 1913 по 1916
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
17.09.1950
Место жительства
По 1950