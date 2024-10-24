Шестопалов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.01.1971
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1971
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Брест, Белоруссия