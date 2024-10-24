Шестопалов Александр Алексеевич 23.01.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шестопалов Александр Алексеевич

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Место рождения

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

23.01.1971

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

мЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1971

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ефаево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Брест, Белоруссия

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