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(Рязанова) Виктория Алексеевна
(Рязанова) Виктория Алексеевна
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Древо
Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
25.04.2001
Пол
Женский
Отец
Рязанов Алексей Павлович
1965 г.р.
Мать
Рязанова (Ерофеева) Ольга Владимировна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2001
Отец:
Рязанов Алексей Павлович
Мать:
Рязанова Ольга Владимировна
Томск
, город Томск, Томская область
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