Шерстнёва Любовь Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1926
Дата смерти09.03.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1951
Сын: Шерстнёв Владимир Петрович
Отец ребёнка: Факеев Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Факеев Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каляева Надежда Петровна
Отец ребёнка: Факеев Петр Иванович
Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
с Чкаловское а не Тарлыковка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Факеев Петр Иванович
Смерть
09.03.2009