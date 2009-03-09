Шерстнёва Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнёва Любовь Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1926

Дата смерти

09.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1951

Сын: Шерстнёв Владимир Петрович

Отец ребёнка: Факеев Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шерстнёв Виктор Петрович

Отец ребёнка: Факеев Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каляева Надежда Петровна

Отец ребёнка: Факеев Петр Иванович

Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
с Чкаловское а не Тарлыковка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Факеев Петр Иванович

Смерть
09.03.2009
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