Кулыгина Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1934
Дочь: Фадеева Лидия Степановна
Отец ребёнка: Сорокин Степан Родионович
Рождение ребёнка
30.11.1939
Сын: Сорокин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Сорокин Степан Родионович
Рождение ребёнка
01.02.1942
Дочь: Сорокина Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Сорокин Степан Родионович
Смерть
2001