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Кулыгина Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Степан Родионович

Рождение ребёнка
28.08.1934

Дочь: Фадеева Лидия Степановна

Отец ребёнка: Сорокин Степан Родионович

Рождение ребёнка
30.11.1939

Сын: Сорокин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Сорокин Степан Родионович

Рождение ребёнка
01.02.1942

Дочь: Сорокина Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Сорокин Степан Родионович

Смерть
2001

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