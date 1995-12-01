Гайсин Нур (Нурулла) Ахиярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайсин Нур (Нурулла) Ахиярович

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Место рождения

Ахметово, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.11.1914

Дата смерти

01.12.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Ахметово, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1936 по 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 1995
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 1946
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
01.12.1995
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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