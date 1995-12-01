Гайсин Нур (Нурулла) Ахиярович
Место рождения
Дата рождения02.11.1914
Дата смерти01.12.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1936 по 1941
Место жительства
С 1946 по 1995
Место жительства
С 1946 по 1946
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
01.12.1995