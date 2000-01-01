Тарасов Констанин Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Тарасов Ларион Савельевич
Мать: Тарасова Анна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Тарасов Феоктист Константинович
Мать ребёнка: Корнилова Мария
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Тарасова Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Корнилова Мария
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тарасов Симон Константинович
Мать ребёнка: Корнилова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно