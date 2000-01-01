Тарасов Констанин Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Констанин Ларионович

Тарасов Констанин Ларионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Тарасов Ларион Савельевич

Мать: Тарасова Анна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Тарасов Феоктист Константинович

Мать ребёнка: Корнилова Мария

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Тарасова Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Корнилова Мария

Рождение ребёнка
1858

Сын: Тарасов Симон Константинович

Мать ребёнка: Корнилова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close