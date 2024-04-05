Wróbel (Żukowska) Magdalena Около 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Wróbel (Żukowska) Magdalena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1802

Муж: Wróbel Adam

Smolechy/Jasienica akt 2/1802
Рождение ребёнка
31.03.1804

Сын: Wróbel Franciszek

Отец ребёнка: Wróbel Adam

Smolechy/Jasienica akt 17/1804
Рождение ребёнка
13.07.1807

Дочь: Więcław (Wróbel) Małgorzata

Отец ребёнка: Wróbel Adam

Smolechy/Jasienica akt 32/1807
Рождение ребёнка
24.01.1815

Дочь: Puchała (Wróbel) Franciszka

Отец ребёнка: Wróbel Adam

Smolechy/Jasienica akt 88/1815
Рождение ребёнка
03.03.1818

Дочь: (Wróbel) Marianna

Отец ребёнка: Wróbel Adam

Smolechy/Jasienica akt 109/1818
Смерть
Неизвестно

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