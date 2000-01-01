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Романов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1868

Дата смерти

17.07.1918

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1868

Отец: Романов Александр Александрович

Мать: Романова Мария Фёдоровна

Бракосочетание
26.11.1894

Жена: Романова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.11.1895

Дочь: Романова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Романова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.06.1897

Дочь: Романова Татьяна Николаенва

Мать ребёнка: Романова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.06.1899

Дочь: Романова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Романова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.06.1901

Дочь: Романова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Романова Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.08.1904

Сын: Романов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Романова Александра Фёдоровна

Смерть
17.07.1918
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