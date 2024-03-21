Стаценко Алексей Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти?.01.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.1918
Рождение ребёнка
1920
Сын: Стаценко Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Стаценко (Пыжова) Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Стаценко (Пыжова) Елена Сергеевна
Смерть
?.01.1952