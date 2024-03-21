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Стаценко Алексей Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.07.1918

Жена: Стаценко (Пыжова) Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Стаценко Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Стаценко (Пыжова) Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Стаценко Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Стаценко (Пыжова) Елена Сергеевна

Смерть
?.01.1952

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