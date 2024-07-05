Гасилин Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гасилин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасилин Николай
Мать ребёнка: Гасилина (Ломтева) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гасилина) Зинаида
Мать ребёнка: Гасилина (Ломтева) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гасилин Сергей
Мать ребёнка: Гасилина (Ломтева) Александра
Рождение ребёнка
22.04.1911
Сын: Гасилин Борис
Мать ребёнка: Гасилина (Ломтева) Александра
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно