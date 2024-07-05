Гасилин Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГасилин Николай

Гасилин Николай

Место рождения

Дмитров, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гасилин Алексей

Мать: не указана

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасилин Николай

Мать ребёнка: Гасилина (Ломтева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гасилина) Зинаида

Мать ребёнка: Гасилина (Ломтева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гасилин Сергей

Мать ребёнка: Гасилина (Ломтева) Александра

Рождение ребёнка
22.04.1911

Сын: Гасилин Борис

Мать ребёнка: Гасилина (Ломтева) Александра

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.