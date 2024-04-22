Щанкина (Тренина) Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щанкина (Тренина) Александра Ильинична

Место рождения

Подстепки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.05.1915

Дата смерти

07.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1915

Отец: Тренин Илья Петрович

Мать: Тренина Акулина Григорьевна

Подстепки, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Настоящая дата рождения (не по документам) — 19.05.1915.
Рождение ребёнка
13.09.1943

Сын: Щанкин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Щанкин Василий Захарович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1946

Дочь: Красовская Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Щанкин Василий Захарович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1947

Дочь: Ротт Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Щанкин Василий Захарович

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щанкин Василий Захарович

Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
07.01.1987
Самара, Самара, Самарская область
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