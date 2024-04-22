Щанкина (Тренина) Александра Ильинична
Место рождения
Дата рождения27.05.1915
Дата смерти07.01.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1915
Отец: Тренин Илья Петрович
Настоящая дата рождения (не по документам) — 19.05.1915.
Рождение ребёнка
13.09.1943
Сын: Щанкин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Щанкин Василий Захарович
Рождение ребёнка
10.01.1946
Дочь: Красовская Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Щанкин Василий Захарович
Рождение ребёнка
16.08.1947
Дочь: Ротт Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Щанкин Василий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.1987