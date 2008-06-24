Ковязин Анатолий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1953
Дата смерти24.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1953
Отец: Ковязин Георгий Дмитриевич
Мать: Ковязина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1980
Дочь: Москвина (Ковязина) Марина
Мать ребёнка: Ковязина (Нагимова) Роза Султановна
Рождение ребёнка
15.05.1986
Дочь: Синявина (Ковязина) Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Ковязина (Нагимова) Роза Султановна
Рождение ребёнка
30.05.1988
Сын: Ковязин Георгий Анатольевич
Мать ребёнка: Ковязина (Нагимова) Роза Султановна
Смерть
24.06.2008