Ковязин Анатолий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовязин Анатолий Георгиевич

Ковязин Анатолий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1953

Дата смерти

24.06.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1953

Отец: Ковязин Георгий Дмитриевич

Мать: Ковязина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковязина (Нагимова) Роза Султановна

Рождение ребёнка
03.04.1980

Дочь: Москвина (Ковязина) Марина

Мать ребёнка: Ковязина (Нагимова) Роза Султановна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.05.1986

Дочь: Синявина (Ковязина) Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Ковязина (Нагимова) Роза Султановна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.05.1988

Сын: Ковязин Георгий Анатольевич

Мать ребёнка: Ковязина (Нагимова) Роза Султановна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
24.06.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.