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Катаев Михаил Васильевич

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

11.09.1897 ст.

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1897 ст.

Отец: Катаев Василий Георгиевич

Мать: Катаева Афанасия Кузьминична

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
95. 11 сентября родился, 20 сентября 1897 г. крещён Михаил. Родители: Деревни Шапочек запаса армии рядовой Василий Георгиев Катаев и законная жена его Афанасия Космины; православные. Восприемники: с... Показать все
Крещение
20.09.1897 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Восприемник
17.02.1907 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Михаил Васильевич Катаев стал восприемником (крёстным отцом) своего младшего брата Фёдора.
Восприемник
16.08.1908 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Михаил Васильевич Катаев стал восприемником (крёстным отцом) своего младшего брата Александра.
Смерть
После 1908
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