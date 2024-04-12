Катаев Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1897 ст.
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
11.09.1897 ст.
95. 11 сентября родился, 20 сентября 1897 г. крещён Михаил. Родители: Деревни Шапочек запаса армии рядовой Василий Георгиев Катаев и законная жена его Афанасия Космины; православные. Восприемники: с... Показать все
Крещение
20.09.1897 ст.
Восприемник
17.02.1907 ст.
Михаил Васильевич Катаев стал восприемником (крёстным отцом) своего младшего брата Фёдора.
Восприемник
16.08.1908 ст.
Михаил Васильевич Катаев стал восприемником (крёстным отцом) своего младшего брата Александра.
Смерть
После 1908