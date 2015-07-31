Дмитриева Валентина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1931
Дата смерти31.07.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Анатолий Алексеевич
Восточное, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
31.07.2015