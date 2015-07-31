Дмитриева Валентина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Валентина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1931

Дата смерти

31.07.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Анатолий Алексеевич

Восточное, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
31.07.2015

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