Сурнина (Ролдыгина) Анна Евсевиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурнина (Ролдыгина) Анна Евсевиевна

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Место рождения

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Ролдыгин Евсевий Тимофеевич

Мать: не указана

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Родилась в с. Грязи
Бракосочетание
1875

Муж: Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Сурнин Никита Васильевич

Отец ребёнка: Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Сурнин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1882 по 1888

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.05.1888

Сын: Сурнин Семён Васильевич

Отец ребёнка: Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
После 1888

Сын: Сурнин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
После 1889

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)

Каменное, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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