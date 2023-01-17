Сурнина (Ролдыгина) Анна Евсевиевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Ролдыгин Евсевий Тимофеевич
Мать: не указана
Родилась в с. Грязи
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)
Рождение ребёнка
До 1881
Отец ребёнка: Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)
Рождение ребёнка
С 1882 по 1888
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)
Рождение ребёнка
20.05.1888
Отец ребёнка: Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)
Рождение ребёнка
После 1888
Отец ребёнка: Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)
Рождение ребёнка
После 1889
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Сурнин Василий Кудинович (Анкиндинович)
Смерть
Неизвестно