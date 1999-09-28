Охрименко галина алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1950
Отец: не указан
Рождение ребёнка
17.10.1972
Сын: Охрименко эдуард алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.03.1976
Сын: Охрименко дмитрий алексеевич
Отец ребёнка: Охрименко алексей алексеевич
Рождение ребёнка
15.03.1976
Сын: Охрименко олег алексеевич
Отец ребёнка: Охрименко алексей алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно