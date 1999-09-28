Охрименко галина алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охрименко галина алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1950

Отец: не указан

Мать: Пилюгина мария гавриловна

Рождение ребёнка
17.10.1972

Сын: Охрименко эдуард алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.03.1976

Сын: Охрименко дмитрий алексеевич

Отец ребёнка: Охрименко алексей алексеевич

Рождение ребёнка
15.03.1976

Сын: Охрименко олег алексеевич

Отец ребёнка: Охрименко алексей алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охрименко алексей алексеевич

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