(Суздальницкая) Пана Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суздальницкая) Пана Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Суздальницкий Илья Абрамович

Мать: Суздальницкая (Суздальницкая) Маня (Мария Григорьевна) (Мария Григорьевна)

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рек Николай Константинович

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рек Николай Константинович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
1984
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно

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