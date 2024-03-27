(Суздальницкая) Пана Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рек Николай Константинович
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рек Николай Константинович
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно