Захаров Максим Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1972
Дата смерти18.10.2000
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1972
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
18.10.2000
Рождение ребёнка
19.10.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно