Захаров Максим Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Максим Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1972

Дата смерти

18.10.2000

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
18.10.2000
Рождение ребёнка
19.10.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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