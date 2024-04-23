Ховра (Февронья) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красицкий Григорий
Отец ребёнка: Красицкий Ефрем Леонович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Акулова (Красицкая) Ганна
Отец ребёнка: Красицкий Ефрем Леонович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Красицкий Иван
Отец ребёнка: Красицкий Ефрем Леонович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Красицкая) Марфа
Отец ребёнка: Красицкий Ефрем Леонович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Белоусова (Красицкая) Ольга Ефремовна
Отец ребёнка: Красицкий Ефрем Леонович
Смерть
Неизвестно