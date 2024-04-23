Ховра (Февронья) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ховра (Февронья) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красицкий Григорий

Отец ребёнка: Красицкий Ефрем Леонович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Акулова (Красицкая) Ганна

Отец ребёнка: Красицкий Ефрем Леонович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Красицкий Иван

Отец ребёнка: Красицкий Ефрем Леонович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Красицкая) Марфа

Отец ребёнка: Красицкий Ефрем Леонович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Белоусова (Красицкая) Ольга Ефремовна

Отец ребёнка: Красицкий Ефрем Леонович

Смерть
Неизвестно

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