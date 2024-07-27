Плотникова Наталия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотникова Наталия Валерьевна

Плотникова Наталия Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Александр Витальевич

Отец ребёнка: Плотников Виталий Александрович

Рождение ребёнка
25.06.1992

Дочь: Смирнова (Плотникова) Валерия Витальевна

Отец ребёнка: Плотников Виталий Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.