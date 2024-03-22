Малов Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Малов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Малова Василиса Леонтьева
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Василиса Петровна
Мать ребёнка: Малова Василиса Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710