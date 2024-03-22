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Малов Пётр Васильевич

Место рождения

Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Малов Василий Иванович

Мать: не указана

Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Малова Василиса Леонтьева

Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Василиса Петровна

Мать ребёнка: Малова Василиса Леонтьева

Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Василиса Леонтьева

Место жительства
Неизвестно
Поздино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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