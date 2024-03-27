Урманцев Нажил Мазитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрманцев Нажил Мазитович

Урманцев Нажил Мазитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Урманцев Мазит Бедретдинович

Мать: Урманцева Магжуба

Рождение ребёнка
08.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Кумертау, РБ, РФ
Рождение ребёнка
05.02.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Кумертау, РБ, РФ
Смерть
20.03.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close