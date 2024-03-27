Урманцев Нажил Мазитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.03.1994
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Урманцев Мазит Бедретдинович
Мать: Урманцева Магжуба
Рождение ребёнка
08.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Кумертау, РБ, РФ
Рождение ребёнка
05.02.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Кумертау, РБ, РФ
Смерть
20.03.1994