Фатхиева (Вахитова) Гульфира Хайдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхиева (Вахитова) Гульфира Хайдаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

03.04.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Вахитов Хайдар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатхиев Ильгиз Нурлыгилимович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.04.1991
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