Фатхиева (Вахитова) Гульфира Хайдаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
Дата смерти03.04.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: Вахитов Хайдар
Рождение ребёнка
13.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фатхиев Ильгиз Нурлыгилимович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.04.1991