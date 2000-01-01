Ставцев Прохор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ставцев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полторацкая Евдокия Прохоровна
Мать ребёнка: Ставцева Кулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ставцев Михаил Прохорович
Мать ребёнка: Ставцева Кулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Прохоровна
Мать ребёнка: Ставцева Кулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ставцева Кулина
Смерть
Неизвестно