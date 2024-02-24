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Иванова Надежда Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1941

Отец: Иванов Прокопий Аверьянович

Мать: Иванова Ефросинья Зиновьевна

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