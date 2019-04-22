Мороз (Сквирская) Мура (Мурета) Леонидовна
Место рождения
Дата рождения15.05.1934
Дата смерти22.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1934
Эвакуация
Около 1942
Бракосочетание
23.06.1952
Рождение ребёнка
10.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мороз Юрий Леонидович
Смерть
22.04.2019
Москва, город федерального значения Москва