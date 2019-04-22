Мороз (Сквирская) Мура (Мурета) Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мороз (Сквирская) Мура (Мурета) Леонидовна

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

15.05.1934

Дата смерти

22.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1934

Отец: Сквирский Леонид Моисеевич

Мать: Сквирская (Файнлейб) Елизавета (Лея Овшей) Беруховна

Харьков, Харківська область
Эвакуация
Около 1942
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
23.06.1952

Муж: Мороз Юрий Леонидович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мороз Юрий Леонидович

Смерть
22.04.2019
Москва, город федерального значения Москва

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