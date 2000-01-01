Семен Отец Ольги — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Отец Ольги

Семен Отец Ольги

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Елена Семеновна

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анфия Семеновна

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close