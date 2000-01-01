Семен Отец Ольги
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Елена Семеновна
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анфия Семеновна
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Алексеевна
Смерть
Неизвестно