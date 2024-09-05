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Рогожников Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Рогожников Петр

Мать: Рогожникова Мария

Бракосочетание
09.02.1870

Жена: Рогожникова (Пастухова) Ирина

Рождение ребёнка
03.11.1877

Дочь: Рогожникова Екатерина

Мать ребёнка: Рогожникова (Пастухова) Ирина

Рождение ребёнка
08.03.1880

Сын: Рогожников Феофилакт(Филат)

Мать ребёнка: Рогожникова (Пастухова) Ирина

Смерть
1960

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