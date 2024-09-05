Рогожников Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Рогожников Петр
Мать: Рогожникова Мария
Бракосочетание
09.02.1870
Рождение ребёнка
03.11.1877
Дочь: Рогожникова Екатерина
Мать ребёнка: Рогожникова (Пастухова) Ирина
Рождение ребёнка
08.03.1880
Сын: Рогожников Феофилакт(Филат)
Мать ребёнка: Рогожникова (Пастухова) Ирина
Смерть
1960