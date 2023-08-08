Пальчикова Матрона Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Отец ребёнка: Пальчиков Аггей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Дочь: Дарья Агеева
Отец ребёнка: Пальчиков Аггей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.
Дочь: Евдокия Агеева
Отец ребёнка: Пальчиков Аггей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.
Дочь: Евдокия Агеева
Отец ребёнка: Пальчиков Аггей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно