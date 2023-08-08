Пальчикова Матрона Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальчикова Матрона Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Сын: Пальчиков Григорий Агеев

Отец ребёнка: Пальчиков Аггей Иванов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Дочь: Дарья Агеева

Отец ребёнка: Пальчиков Аггей Иванов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769 ст.

Дочь: Евдокия Агеева

Отец ребёнка: Пальчиков Аггей Иванов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772 ст.

Дочь: Евдокия Агеева

Отец ребёнка: Пальчиков Аггей Иванов

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальчиков Аггей Иванов

Смерть
Неизвестно
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