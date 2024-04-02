Цыганков Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганков Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1960

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Цыганкова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2009
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