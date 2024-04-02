Цыганков Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1960
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Цыганкова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2009