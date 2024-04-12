(Столярова (Столярова)) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Столярова (Столярова)) Татьяна Петровна

Место рождения

Мокрое, Можайский, Московская область

Дата рождения

01.10.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1851

Отец: Столяров Петр Иванов

Мать: Столярова Александра Михайловна

Мокрое, Можайский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
модистка
Место жительства
Неизвестно
Мокрое, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Смерть
Неизвестно
Мокрое, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
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