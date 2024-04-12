(Столярова (Столярова)) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения01.10.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1851
Работа или профессия
Неизвестно
модистка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Смерть
Неизвестно
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)