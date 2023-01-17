Богданов (Малиновский) Александр Александрович
Место рожденияг. Сокулка, Гродненская губерния
Дата рождения22.08.1873
Дата смерти07.04.1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Сокулка, Гродненская губерния
Место жительства
С 1873
г. Сокулка, Гродненская губерния
Место жительства
По 1892
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1895 по 1899
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1904
г. Женева, Швейцария
Место жительства
По 1928
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.04.1928