Богданов (Малиновский) Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов (Малиновский) Александр Александрович

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Место рождения

г. Сокулка, Гродненская губерния

Дата рождения

22.08.1873

Дата смерти

07.04.1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Сокулка, Гродненская губерния
Место жительства
С 1873
г. Сокулка, Гродненская губерния
Место жительства
По 1892
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1895 по 1899
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Место жительства
С 1904
г. Женева, Швейцария
Место жительства
По 1928
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.04.1928
Москва, город федерального значения Москва
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