Герасименко Арнольд Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасименко Арнольд Алексеевич

Герасименко Арнольд Алексеевич

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

29.08.1940

Дата смерти

11.07.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
22.12.1962

Жена: скрыто настройками приватности

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
03.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Днепр, Дніпропетровська область
Работа или профессия
Неизвестно
зам.дир.по строительству
Место жительства
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
Место жительства
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
11.07.1996
Днепр, Дніпропетровська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close