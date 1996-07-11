Герасименко Арнольд Алексеевич
Место рождения
Дата рождения29.08.1940
Дата смерти11.07.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1940
Бракосочетание
22.12.1962
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
зам.дир.по строительству
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.07.1996